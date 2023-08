Nach den Kursverlusten am Dienstag musste der Dax auch am Mittwoch einen Rückschlag verdauen. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Fitch hat für schlechte Stimmung an den globalen Aktienmärkten gesorgt. Sowohl am deutschen Aktienmarkt als auch an der Wall Street nutzten Anleger das US-Downgrade, um weiter Kasse zu machen. Immerhin gelang es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...