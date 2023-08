Andritz wird an Enva Northern Ireland eine automatisierte Kühlschrank-Recyclinganlage für das neue Werk in Toomebridge liefern. Die Anlage wird 70 Kühlschränke pro Stunde verarbeiten. Die Inbetriebnahme ist für 2024 geplant. Der Lieferumfang beinhaltet die komplette Aufschluss- und Sortieranlage für die gleichzeitige Verarbeitung von FCKW- und Pentan-Kühlschränken aus Haushalten und Industrien in jedem beliebigen Verhältnis. Enva Northern Ireland recycelt den Großteil der Haushaltskühlschränke in Irland. Mit dieser Investition steigert das Unternehmen seine Kapazität und Effizienz. Barry Phillips von Enva Northern Ireland sagt: "Die neue ANDRITZ-Anlage wird nicht nur unsere derzeitige Kapazität verdoppeln, ...

