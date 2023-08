Das in Israel ansässige Unternehmen SolarEdge Technologies (WKN: A14QVM) konnte im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,62 US$ verzeichnen und übertraf damit die Schätzungen der Analysten um 0,10 US$. Allerdings enttäuschte die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal. Wie sollten Anleger jetzt mit der Aktie umgehen? SolarEdge vorgestellt SolarEdge mit Sitz in Israel ist ein börsennotiertes Unternehmen im Bereich der Solartechnologie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...