Die Aktie von Hugo Boss (WKN: A1PHFF) hat am Mittwoch auf die Zahlenvorlage zum zweiten Quartal mit Abgaben reagiert. In der Spitze büßte der im MDAX gelistete Wert mehr als -5% ein und und ging am Ende bei 71,58 € aus dem Xetra-Handel. Dabei blickt der Modekonzern nach einem Wachstumssprung noch zuversichtlicher nach vorn. Gibt es an den Zahlen etwas auszusetzen oder nehmen Anleger nach dem zuletzt starken Lauf bloß Gewinne mit? Hugo Boss vorgestellt ...

