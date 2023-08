DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia GmbH launcht EnterpriseAI: Maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen

Frankfurt am Main (pta/03.08.2023/09:00) - Die Cogia GmbH, ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt a.M., das u.a. KI-basierte und datenschutzkonforme Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation, Cyber Security und Big Data Analytics anbietet, kündigt stolz den Launch ihres neuesten Produkts EnterpriseAI an. EnterpriseAI ist eine innovative Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, das volle Potenzial von Künstlicher Intelligenz auszuschöpfen und gleichzeitig die Sicherheit ihrer zumeist sensiblen Daten zu gewährleisten.

Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, sich in der dynamischen Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) weiterzuentwickeln und gleichzeitig ihre unternehmenseigenen Daten zu schützen. Mit EnterpriseAI bietet Cogia GmbH eine wegweisende Lösung, die speziell entwickelt wurde, um Unternehmen ein Maximum an KI-Verfahren zu bieten, das präzise hren individuellen Anforderungen gerecht wird. Die Anwendung ermöglicht es Unternehmen, KI-Modelle on-premise oder in einer privaten Cloud zu implementieren und dabei die vollständige Kontrolle über ihre Daten zu behalten.

Pascal Lauria, Geschäftsführer von Cogia, äußerte sich dazu wie folgt: "Mit EnterpriseAI setzen wir neue Maßstäbe in der Welt der Künstlichen Intelligenz. Unsere Vision ist es, Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die ihre individuellen Anforderungen erfüllen und dabei höchste Datensicherheit gewährleisten. Mit EnterpriseAI können Unternehmen ihre Kreativität entfesseln und Innovationen vorantreiben, was ihnen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft."

Durch Datensouveränität und höchste Flexibilität garantiert EnterpriseAI Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Daten und stärkt so das Vertrauen in die KI-Nutzung und deren Zuverlässigkeit. Erreicht wird dadurch nicht nur eine optimale Integration in Geschäftsprozesse, sondern mögliche Echtzeit-Interaktion durch KI-gestützte Gespräche beschleunigt Kundeninteraktionen und verbessert die Benutzererfahrung.

Über Cogia GmbH

Cogia ist ein 2010 gegründetes Softwareunternehmen aus Frankfurt am Main. Das Unternehmen offeriert KI-basierte, vollständig datenschutzkonforme Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation, Cyber Security, Big Data Analytics sowie Web-Monitoring. Zum Kundenportfolio gehören bedeutende Unternehmen aus vielen Branchen, darunter Volkswagen, BMW, IPSOS, Lufthansa und die Regierung eines EU-Staates.

