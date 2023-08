EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Vertrag

NET DIGITAL AG-Tochter MBE schließt weitreichenden Rahmenvertrag als Plattformbetreiber für das Direct Carrier Billing mit 1&1 ab Düsseldorf, 3.August 2023 - Die mobile business engine GmbH (MBE) - eine 100%ige Tochter der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) - hat einen weitreichenden Rahmenvertrag mit der 1&1 Mobilfunk GmbH, einem Unternehmen der 1&1 AG, für das "Direct Carrier Billing" abgeschlossen. Über diesen Vertrag wird 1&1 seinen rund 12 Millionen Mobilfunkkunden zukünftig das bequeme Bezahlen digitaler Produkte und Dienste über die Mobilfunkrechnung ermöglichen. Als BaFin-regulierter Finanzdienstleister mit mehr als zehn Jahren Markterfahrung bietet MBE Bezahlfunktionen in allen deutschen Mobilfunknetzen an. Als sogenannter Aggregator ermöglicht MBE einer stetig wachsenden Anzahl an Händlern Zugang zu Mobilfunkkunden. Für das neue 1&1 Mobilfunknetz hat MBE erstmals eine eigene "Carrier Grade Plattform" entwickelt und fungiert als ihr Betreiber. Damit erweitert die Tochter der net digital AG ihr Portfolio und ist in der Lage, ihre Wertschöpfung weiter zu vertiefen. Neben Premium-SMS- und Premium-Voice-Diensten können 1&1 Mobilfunkkunden künftig über die MBE-Plattform weitere Services über ihre Mobilfunkrechnung abrechnen lassen. Darunter zahlungspflichtige Downloads aus App-Stores, der Zugang zu Games- und Videoportalen, Fahrscheine des Nahverkehrs, Veranstaltungs- und Konzerttickets, Zeitungsartikel hinter Paywalls oder Medienabonnements. Dieses Leistungs-Portfolio soll perspektivisch um weitere innovative Dienste ausgebaut werden. Für den Betrieb der Plattform und die damit einhergehenden Dienstleistungen erhält MBE eine fixe monatliche Vergütung sowie variable Anteile - basierend auf den getätigten Transaktionen. Gleichzeitig profitiert MBE von einem wachsenden Händlerangebot, welches das Unternehmen als Aggregator im Auftrag von 1&1 vorantreibt. Theodor Niehues, CEO der net digital AG: "Wir freuen uns sehr über die umfassende Partnerschaft mit 1&1. Diese hat für uns eine hohe strategische Relevanz für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft und unterstreicht unsere Kompetenz und hervorragende Marktstellung." Michael Martin, CEO der 1&1 Mobilfunk GmbH: "Mit MBE und net digital haben wir erfahrene Partner an der Seite, über die wir unseren Mobilfunkkunden von Beginn an sicheren, einfachen und breiten Zugang zu attraktiven zahlungspflichtigen Diensten in unserem innovativen Open-RAN-Mobilfunknetz anbieten werden." Über die net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Über die 1&1 AG Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Montabaur. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion baut 1&1 als vierter deutscher Netzbetreiber das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis der innovativen Open-RAN-Technologie. Kontakt net digital AG +49 (0) 211 97 53 55-0

