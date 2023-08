Der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn will mit einem neuen E-Kleinwagen durchstarten, der in Indien oder Thailand produziert werden soll. Mit dem vollelektrischen Dreisitzer, der zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar kosten soll, will Foxconn nach eigenen Angaben vor allem Firmenkunden und Lieferdienste in Asien ansprechen. Das sagte Jack Cheng, Chef der 2020 von Foxconn vorgestellten E-Auto-Plattform ...

