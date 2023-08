DJ Adidas: Rückstellungen für Spenden an Menschenrechtsorganisationen in 1H

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas' Konzernabschluss für das erste Halbjahr beinhaltet 110 Millionen Euro an Sonderaufwendungen für Spenden und Rückstellungen für künftige Spenden, wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht. Einer Unternehmenssprecherin zufolge bezieht sich dies auf die Ankündigung des Konzerns, einen "signifikanten Betrag" aus dem Verkauf von Restbeständen der Yeezy-Designer-Sneakers an ausgewählte Organisationen zu spenden, die sich gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen. Für diese Verpflichtung hat der Konzern zum 30. Juni eine Rückstellung gebildet. Die erste Verkaufsaktion von Yeezy-Restbeständen Anfang Juni leistete den Angaben zufolge einen Umsatzbeitrag von 400 Millionen Euro und trug 150 Millionen Euro zum operativen Gewinn im zweiten Quartal bzw auch im gesamten Halbjahr bei.

Im Halbjahr fielen zusätzlich 70 Millionen Euro an im Zusammenhang mit der strategischen Prüfung, die Adidas in Auftrag gegeben hat. Die Kosten dafür sollen sich im Gesamtjahr auf bis zu 200 Millionen Euro belaufen, sie sind in der aktuellen Unternehmensprognose für 2023 enthalten.

