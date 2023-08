Aktienmarkt Downgrade! DAS passierte 2011...

Anzeige / Werbung

Reaktion auf News meist nur sehr kurzfristiger Natur

Am 5.8.2011 wurde die US-Kreditwürdigkeit bereits von Standard and Poor's herabgestuft. Wir haben also wenigstens einen Präzedenzfall, anhand dessen wir zumindest eine Idee bekommen könnten, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren könnte.

Damals korrigierte der Markt gut 10% binnen knapp eineinhalb Wochen, wobei die Folgewoche jener Woche, in der das Downgrade erfolgt war, zwar nochmals tiefere Tiefs brachte, gleichzeitig aber ein Reversal. Damit wurde eine Bodenbildung eingeleitet, die in einer 5%-Range über gut 2,5 Monate erfolgte. Anschließend ging es weiter im Bullenmarkt.

Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/

Enthaltene Werte: DE0008469008,US78378X1072,2455711