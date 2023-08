Die Hauptversammlung von coinIX fand unter reger Beteiligung in Hamburg statt. Der Vorstand gab einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022 und einen vielversprechenden Ausblick auf 2023. Hervorzuheben sind die Potenziale für wiederkehrende Umsätze in Form von Staking-Erträgen aus Ethereum und The Graph. Das Unternehmen hat weiterhin die Möglichkeit, in aussichtsreiche junge Blockchain-Unternehmen zu investieren. Um diese und weitere Chancen nutzen zu können, hat die Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung um rund 1 Mio. neue Aktien mit Bezugsrecht im Verhältnis 3:1 beschlossen. Auf dem aktuellen Niveau ist coinIX sehr attraktiv bewertet, AlsterResearchs Analysten empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 2,53. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ coinIX%20GmbH%20&%20Co%20KGaA





