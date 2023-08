Euro/USD-Inliner mit 89%-Seitwärtschance bis zum Jahresende

Nachdem der Euro gegenüber dem USD am 28.9.22 mit 0,953 USD auf den tiefsten Stand seit vielen Jahren gefallen war, konnte sich der Euro/USD-Kurs (ISIN: EU0009652759) rasch wieder oberhalb der 1,00 USD-Marke etablieren. Am 18.7.23 erreichte der Wechselkurs, der sich seit dem Jahresbeginn 2023 zumeist innerhalb einer Bandbreite von 1,05 bis 1,10 USD aufhält, sogar kurzfristig eine neues 12-Monatshoch bei 1,1277 USD, um danach wieder in die Handelsspanne zurückzufallen.

Mit Inline-Optionsscheinen auf das Währungspaar können Anleger in den nächsten Monaten auch bei stärkeren Kursausschlägen zu ansehnlichen Renditen gelangen. Inline-Optionsscheine zählen zu den "exotischen Optionsscheinen". Wenn der Kurs des Basiswertes - im konkreten Fall des Euro/USD-Wechselkurses - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 1,04/1,14 USD

Der Société Générale-Inline-Optionsschein auf Euro/USD mit dem unteren KO-Level bei 1,04 USD, dem oberen KO-Level bei 1,14 USD, Bewertungstag 15.12.23, ISIN: DE000SV9ESW1, wurde beim Euro/USD-Kurs von 1,0915 USD mit 4,99 - 5,29 Euro gehandelt. Wenn der Wechselkurs bis zum Bewertungstag keines der beiden KO-Levels berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 22.12.23 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in den nächsten vier Monaten eine Renditechance von 89,04 Prozent (=242 Prozent pro Jahr), wenn der Wechselkurs weder um 4,71 Prozent fällt oder um 4,44 Prozent steigt. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein - wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 1,02/1,16 USD

Auch mit Inline-Optionsscheinen mit größeren Bandbreiten finden Anleger interessante Renditechancen vor. Der Société Générale-Inline-Optionsschein mit dem unteren KO-Level bei 1,02 USD und dem oberem KO-Level bei 1,16 USD, Bewertungstag 15.12.23, ISIN: DE000SV7VVY9, wurde beim Wechselkurs von 1,0915 USD mit 7,49 - 7,79 Euro quotiert.

Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Euro/USD-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt oder durchkreuzt, ermöglicht er eine Renditechance von 28,37 Prozent (=77 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Euro/USD oder von Hebelprodukten auf Euro/USD dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de