Die Nynomic AG prognostiziert eine erhebliche Beschleunigung des Wachstums in den kommenden Jahren. Diese Prognose basiere auf vielen aktuellen Gesprächen mit bestehenden und potenziellen Kunden weltweit, so das Unternehmen aus Wedel (Holst.) am Donnerstag. Nynomic, das in der mittelfristigen Planung ursprünglich ein Jahresumsatzziel von 150 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...