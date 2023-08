Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnet der in Frankenthal ansässige Pumpen- und Armaturenhersteller KSB Verbesserungen bei seinen Schlüsselkennzahlen. Dabei überschreitet der Auftragseingang von 1.61 Milliarden Euro das Vorjahresniveau um 8,2 Prozent, was einer Steigerung von 121 Millionen Euro entspricht. Vor allem in den Geschäftsbereichen Bergbau und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...