Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Industrieproduktion in Tschechien stieg preisbereinigt im Mai um 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr an, so die Analysten von Postbank Research.Dabei habe insbesondere die anziehende Produktion im Automobilsektor den Gesamttrend unterstützt. Dort habe sich eine Entspannung der internationalen Lieferketten zunehmend bemerkbar gemacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...