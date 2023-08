Das hätten sich Alexander und Christian, die Erben von Karl Birkenstock, nicht träumen lassen, als sie die Mehrheit ihres damals mit rd. vier Milliarden Euro bewerteten Unternehmens Anfang 2021 an Bernard Arnault, den lt. "Forbes" aktuell reichsten Mann der Welt, verkauften.Nicht einmal drei Jahre sind vergangen und L Catterton, die PE-Gesellschaft des französischen Milliardärs, die die Anteile hält, könnte den Hersteller von Kult-Sandalen aus dem beschaulichen rheinland-pfälzischen Städtchen Linz, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1774 reichen, schon im September in New York an die Börse bringen, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider spekuliert. Demzufolge soll ein Konsortium unter Führung von JP Morgan und Goldman Sachs das zuletzt stark expandierende und sich zur Weltmarke entwickelnde Unternehmen mit bis zu ...

