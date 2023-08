Der Silberpreis ist diese Woche mächtig unter die Räder gekommen. Ein starker US-Dollar und steigende Zinsen sorgten in der Folge auch für Kursverluste bei vielen Aktien. Jetzt sollten bei Silber jedenfalls die Unterstützungen halten.

Silber im Griff von Dollar und Zinsen!

Eigentlich sah es beim Silberpreis ganz gut aus. Charttechnisch rückte die Marke von 26 US-Dollar wieder in den Fokus. Doch dann brach ein Sturm an den Anleihemärkten aus, der eine Folge von zwei Faktoren war: zum einen stufte die Rating-Agentur Fitch die USA ab (siehe gestrigen Beitrag). Zum anderen scheint die US-Wirtschaft weiter robust und die Märkte reagieren darauf, dass das ZInshoch vielleicht doch noch nicht erreicht wurde. Die Federal Reserve könnte doch noch die Zinsen weiter erhöhen. Heute morgen notierte die zehnjährige US-Rendite jedenfals bei 4,15 Prozent und ist damit mustergültig ausgebrochen. Gleichzeitig wurde ein neues Jahreshoch markiert. Solche Trendbewegungen sind am Anleihemarkt oft hartnäckiger als bei Aktien und könnten daher in den kommenden Wochen zu einer Dauerbelastung für die Aktienmärkte, aber auch die Edelmetalle werden. Dazu kommt: Mehr Rendite im US-Raum bedeutet auch, dass ...

