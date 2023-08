Solaris hat zehn Wasserstoffbusse nach Oberbayern geliefert. Die Fahrzeuge werden zunächst auf verschiedenen Strecken im Raum München und Ebersberg eingesetzt. Fünf der Solaris Urbino 12 Hydrogen gehen an den Busbetrieb Busreisen Ettenhuber, weitere fünf H2-Busse an das Omnibusunternehmen Martin Geldhauser. In Abstimmung mit den Landkreisen München und Ebersberg sowie dem Münchner Verkehrsverbund ...

