Für Telefonica Deutschland kam es im Handel am Mittwoch richtig dicke. Nicht nur die allgemein schlechte Stimmung lastete auf der Aktie des Telekommunikationskonzerns. Gleichzeitig mussten auch noch schlechte Neuigkeiten verdaut werden, die so ziemlich niemand im Voraus auf dem Schirm gehabt haben dürfte. Der Aktienkurs bewegte sich in einem schwindelerregenden Tempo in die Tiefe.Anzeige:An nur einem Tag ging es mit den Anteilsscheinen von Telefonica Deutschland (DE000A1J5RX9) gestern um knapp 17,9 Prozent in die Tiefe und der Kurs landete bei runden 2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...