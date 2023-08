Original-Research: Cenit AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Cenit AG



Unternehmen: Cenit AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 21,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



1.HJ 2023: Umsatzwachstum in Höhe von 18,3 %, EBIT-Anstieg in Höhe von 134,1 %; Prognosen bestätigt; Kurszielanhebung aufgrund Roll-Over-Effekt auf 21,00 EUR (bisher: 19,75 EUR)



Nachdem die CENIT AG bereits im ersten Quartal 2023 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 22,7 % sehr gut in das Jahr gestartet war, wurde mit einem im zweiten Quartal erreichten Umsatzanstieg in Höhe von 14,4 % der Wachstumskurs fortgesetzt. Aus Sicht des ersten Halbjahres 2023 liegt damit ein Umsatzwachstum in Höhe von 18,3 % auf 87,47 Mio. EUR (VJ: 73,91 Mio. EUR) vor. Wesentlich zu dieser Entwicklung haben die in den letzten Berichtsperioden erworbenen Gesellschaften beigetragen. Die per 31.05.2022 erworbene ISR Information Products AG (kurz: ISR) dürfte, aufgrund der erstmals vollständigen Einbeziehung im ersten Halbjahr 2023, einen anorganischen Beitrag in Höhe von ca. 9,9 Mio. EUR beigesteuert haben. Darüber hinaus hatte die im Januar 2023 erworbene mip Management Informations Partner GmbH (kurz: mip) Umsatzerlöse in Höhe von 1,36 Mio. EUR beigesteuert. In Summe schätzen wir den M&A-bedingten Umsatzanstieg damit auf 11,23 Mio. EUR. Organisch ist die Gesellschaft um ca. 2,3 Mio. EUR bzw. um 3,1 % gewachsen.



Der deutliche EBIT-Anstieg auf 2,62 Mio. EUR (VJ: 1,12 Mio. EUR) ist zum Teil auf einen ergebniswirksamen Sonderertrag zurückzuführen. Per 01.06.2023 wurde die Tochtergesellschaft CENIT Japan K.K veräußert, was einen Einmalertrag in Höhe von 0,87 Mio. EUR ausgelöst hat. Bereinigt liegt das EBIT mit 1,75 Mio. EUR (VJ: 1,12 Mio. EUR) immer noch sichtbar über dem Vorjahreswert. Neben der Steigerung der margenstarken Beratungs- und Serviceumsätze machten sich im ersten Halbjahr die ersten Effekte des Kosteneinsparprogramms Sirius (Einsparung Personal; Lizenzen etc.) bemerkbar.



Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2023 hat das CENIT-Management die Unternehmens-Guidance bestätigt bzw. konkretisiert. Es werden Umsatzerlöse in Höhe von rund 180 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von etwa 9,5 Mio. EUR erwartet. Bislang wurde ein Umsatz von 175 bis 180 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von 9,0 bis 9,5 Mio. EUR erwartet und damit wird jeweils das obere Ende der bisher kommunizierten Spanne anvisiert.



Zum Teil dürfte diese Konkretisierung auch den nach dem Stichtag 30.06.2023 gemeldeten zwei Unternehmensakquisitionen zu verdanken sein. Mit Erstkonsolidierungszeitpunkt 01.07.2023 hat die CENIT AG die PI Informatik GmbH, ein Full-Service-Dienstleister im Bereich der Konzeption und Beratung von SAP-Landschaften, erworben (siehe GBC-Research Comment vom 11.07.2023). Die PI Informatik dürfte unseren Schätzungen nach ein Umsatzniveau von ca. 4 bis 5 Mio. EUR p.a. beisteuern. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird, aufgrund der erst erfolgten Konsolidierung, in etwa die Hälfte davon umsatzwirksam werden.



Im Halbjahresbericht berichtet die CENIT AG auch erstmals über den Erwerb von 60 % am österreichischen SAP-Beratungshaus ACTIVE BUSINESS CONSULT, mit Wirkung 31.07.2023. Die neu erworbene Gesellschaft ist auf die Branchen Energieversorgung, Logistik, Industrie, Handel und öffentlicher Sektor fokussiert und stärkt die SAP PLM- und Analytics-Kompetenzen der CENIT AG. Gemäß Aussage des CENIT-Vorstands Peter Schneck weist die neue Gesellschaft ein Umsatzniveau in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR auf. Aufgrund der Konsolidierung ab dem 01.08.2023 dürfte im laufenden Geschäftsjahr hieraus ein anorganischer Umsatzbeitrag von etwas über 1,5 Mio. EUR vorliegen.

Die bereits in den ersten sechs Monaten 2023 sichtbare deutliche Ergebnissteigerung liefert eine gute Grundlage für das für das Gesamtjahr erwartete überproportionale Ergebniswachstum. Zusätzlich sollten die Effekte des Sirius-Kosteneinsparprogramms im Q3 und Q4 noch stärker zum Tragen kommen.



Angesichts der beiden Unternehmenserwerbe sowie der überproportionalen Ergebnisentwicklung ist die Konkretisierung der Umsatz- und Ergebnis-Guidance nachvollziehbar. Da unsere bisherigen Prognosen ohnehin leicht oberhalb der oberen Prognose-Bandbreite lagen, nehmen wir, gegenüber unseren bisherigen Schätzungen (siehe Research Comment vom 11.07.2023), keine Änderungen vor.



Im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen 2023 hat der CENIT-Vorstand eine Simulation zur Erreichung der Agenda "CENIT 2025", wonach bis 2025 ein Umsatzniveau von 300 Mio. EUR erreicht werden soll, präsentiert. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein anorganisches Wachstum in Höhe von nahezu 10 Mio. EUR simuliert. Wird der anorganische Wachstumsbeitrag der bereits erworbenen Gesellschaften in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR abzogen, verbleiben noch rund 6,0 Mio. EUR. Es ist daher offensichtlich, dass die CENIT AG die Chance eines weiteren größeren Unternehmenserwerbs in 2023 als realistisch einstuft. In unseren Prognosen beziehen wir nur das bekannte anorganische Wachstum ein. Dies erklärt auch unsere 2025er Umsatzschätzungen in Höhe von 233,91 Mio. EUR, die eine anorganisch zu füllende Lücke bis zum Zielumsatz von 300 Mio. EUR aufweisen.

Aufgrund der unveränderten Prognosen behalten wir auch unser DCF-Bewertungsmodell bei. Da aber die neue Kurszielbasis turnusgemäß auf den 31.12.2024 (bisher: 31.12.2023) verlängert wird, ergibt sich eine modelltechnische Erhöhung des Kursziels auf 21,00 EUR (bisher: 19,75 EUR). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.





