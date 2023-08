Der Euro gibt auch am Donnerstag nach und knüpft damit an die Kursverluste der vergangenen Tage an. Das Devisenpaar EURUSD fiel am Vormittag bis auf 1,0912 Dollar. Tags zuvor scheiterte der Euro noch beim Versuch die Marke von 1,10 Dollar zurückzuerobern. Schwache Konjunkturdaten und der wiedererstarkte Dollar bringen den Euro gehörig unter Druck. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...