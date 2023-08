Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidentschaftswahl im Ende Mai / Anfang Juni führte zu einem rasanten Wertverfall der Türkischen Lira (TRY), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Innerhalb eines Monats sei der EUR/TRY-Kurs von 22,00 auf knapp unter 27,00 gestiegen. Der amtierende und neue Präsident Erdogan gelte schließlich als Befürworter niedrigen Leitzinsen. Vor knapp zwei Wochen habe die Türkische Zentralbank (CBT) den Leitzins von 15% auf 17,5% erhöht, um die rückläufige, aber weiterhin hohe Inflation im Land (38%) einzudämmen. Maßgeblich beteiligt an diesem radikalen Richtungswechsel seien vor allem zwei neue Akteure gewesen: CBT Chefin Haifze Erkan und der Wirtschafts- und Finanzminister Mehmet Simsek. Trotz beachtlicher Zinserhöhungen seien die Erwartungen des Marktes aber enttäuscht worden. ...

