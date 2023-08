Die Rating-Agentur Fitch traf Washington in der Nacht auf Mittwoch auf dem falschen Fuss. Während des unappetitlichen Streits um die Schuldenobergrenze im 1. Halbjahr hatte Fitch angekündigt, dass man das "AAA" für langfristige amerikanische Staatsschulden mit einem negativen Ausblick überprüfen wird. Solche Überprüfungen werden in der Regel immer eingeleitet, wenn die Rating-Agentur bereits Anlass für eine Veränderung des Ratings sieht, weswegen die Überprüfungen häufig dann auch in Richtung des Ausblicks ...

