Aktie bricht ein: Quartalsergebnisse von Infineon sorgen für Kursrutsch

Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon bestätigte die Jahresprognose. Der Aktienkurs reagierte am Donnerstagvormittag zeitweise jedoch mit Kursrückgängen von über neun Prozent.



München. Infineon veröffentlichte die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2023 und bestätigte die selbst aufgestellten Prognosen. In dieser erwartete der größte deutsche Halbleiter-Hersteller einen Umsatz von 4 Mrd. EUR und eine Segment-Marge von 26 Prozent. Mit 4,1 Mrd. EUR fiel der Quartalsumsatz rund 1 Prozent geringer aus als im vorangegangenen Quartal, auch die operative Marge verringerte sich um rund 2,5 Prozent.

Obwohl die Ergebnisse leicht über den Erwartungen von Infineon lagen, sank der Kurs der Aktie am Donnerstagvormittag zweitweise um über 9 Prozent. Der Ausblick für das vierte Quartal 2023 bleibt laut Konzern weiterhin bei einem prognostizierten Umsatz von 4 Mrd. EUR und einer Segment-Marge von ca. 25 Prozent.

Das Wachstum eines Unternehmens ist jedoch ebenfalls eine wichtige Kennzahl. Mit den anvisierten 16,2 Mrd. EUR Umsatz läge das Umsatzwachstum des gesamten Geschäftsjahres 2023 im Vergleich zu 2022 bei rund 14 Prozent.







