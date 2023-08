© Foto: sergeitokmakov - pixabay.com



Trotz drohender Insolvenz von Tupperware steigt die Aktie in zwölf Tagen um +800 Prozent. Wie bei Gamestop koordinieren Anleger ihre Käufe in Foren und treiben den Kurs so in die Höhe. Achtung Meme-Aktien-Hype!

Die Tupperware-Aktie ist zwischen dem 20. Juli und dem 1. August um 800 Prozent gestiegen. Der Grund: Zocker, die den Kurs in die Höhe treiben. Denn die Lage von Tupperware ist ernst. Das Unternehmen ist akut von der Insolvenz bedroht. Alle Fundamentaldaten sprechen gegen eine Rallye.

Auch Marktexperten können die aktuelle Entwicklung nicht nachvollziehen, wie das Handelsblatt berichtet.

Auf Redditt schreibt ein Nutzer auf die Frage nach dem Grund für den Kursanstieg sarkastisch: "Onkel Rico hat letzte Woche drei Einheiten mehr verkauft."

Ein anderer schreibt: "Definitiv eine miese Aktie, aber wie man so schön sagt: Ein Trend, der sich bewegt, bleibt in Bewegung."

Auch im Forum von wallstreetONLINE wird kontrovers über die Tupperware-Aktie diskutiert. modicumofhope schreibt beispielsweise: "Mal sehen, was zuerst kommt, die Insolvenz oder die 30 Euro. Das Geschäft läuft bei Tupper im Moment eher schlecht,..... Ist aus meiner Sicht ein krasser Zock hier... "

Doch was sind Meme-Aktien eigentlich genau? Eine einheitliche Definition gibt es bislang nicht. Die IG-Finanzanalystin Anna Kemp definiert den Begriff wie folgt: "Meme-Aktien sind Unternehmensaktien, die aufgrund der Aufmerksamkeit einer engagierten Online-Fangemeinde einen schnellen und oft unerwarteten Kursanstieg verzeichnen. Eines der bekanntesten Beispiele ist GameStop."

GameStop wird tatsächlich oft als eine der ersten Meme-Aktien bezeichnet. Zwei große Hedgefonds und zahlreiche Händler begannen im Jahr 2020, Short-Positionen für die Einzelhandelskette von Computerspiele und Unterhaltungssoftware aufzubauen. Im Reddit-Forum r/wallstreetbets wurde daraufhin zu einem massiven Kauf von Optionen auf die Aktien des Unternehmens aufgerufen. Dies führte zu einem drastischen Anstieg des Aktienkurses und zu einem Short-Squeeze bei den Hedgefonds.

Der Aktienkurs von Tupperware ist unterdessen heftig eingebrochen. An der Nasdaq beendete die Aktie den gestrigen Handelstag mit einem Minus von fast 32 Prozent. Zu Börsenschluss kostete ein Anteilsschein 3,67 US-Dollar.

