DJ PTA-News: NWN NEBENWERTE Nachrichten AG: OVB - Strategie trifft Savoir-Conseiller

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main, 03.08.2023 (pta/03.08.2023/12:57) - Nicht nur der anhaltende Beratungsbedarf spricht für die Aktie des Allfinanzvertriebs. Die OVB Holding aus Köln positioniert sich strategisch so, dass kontinuierliches Wachstum umgesetzt wird. Persönliche Beratung und professioneller Rat für Versicherungen, Kapitalanlage- und Vorsorgeprodukte sowie Finanzierungen sind immer gefragt. Im laufenden Jahr werden Vermittlungserträge bis zu 350 Millionen Euro erwartet. 2022 beliefen sie sich auf 332 Millionen Euro. Das Wachstum soll sich 2023 auf die Region Süd- und Westeuropa konzentrieren.

Seit 2017 stiegen die Erträge aus Vermittlungen von 225,3 Millionen um nahezu 50 % auf 331,9 Millionen Euro. In den vergangenen drei Geschäftsjahren wurden historische Bestmarken bei den Erträgen erwirtschaftet. Die Anzahl der Kunden ist seither um mehr als 900 000 auf 4,27 Millionen gewachsen. Auch der Aktienkurs gewann beträchtlich und nahm seit 2017 um 41 % zu. Seit Aufnahme der Börsennotierung 2006 wurden stets Gewinne ausgewiesen und in jedem Jahr eine Dividende gezahlt. In den vergangenen Jahren lag die Dividendenrendite jeweils um vier Prozent.

Ein Hebel für Wachstum liegt in der regionalen Expansion. Zuletzt gründete OVB im Jahr 2022 in Slowenien eine Landesgesellschaft. Momentan steht Portugal im Mittelpunkt der Bestrebungen. "Das ist für uns ein großer spannender Markt mit starken Wachstumsraten", sagt der OVB-Vorstandsvorsitzende Mario Freis im Gespräch mit dem Nebenwerte-Journal. Auch in Luxemburg seien bereits erste Schritte zur Marktsondierung unternommen, kündigte er an.

Grundsätzlich präferiert die Finanzvermittlungs-Holding organisches Wachstum. "Dennoch kann es in Einzelfällen Sinn ergeben, durch einen Unternehmenszukauf einen neuen Markt zu erschließen", fügt der Vorstandsvorsitzende hinzu.

Der ausführliche Bericht über die OVB Holding mit dem Vorstandsinterview wird in der August-Ausgabe des Nebenwerte-Journals am 03.08.2023 veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de.

Über das Nebenwerte-Journal

Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN NEBENWERTE Nachrichten AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 788 088 06-15 E-Mail: sascha.magsamen@nebenwerte-nachrichten.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2023 06:57 ET (10:57 GMT)