MÜNSTER/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Verkauf einer Reihe von Zeitschriften des Hamburger Verlagshauses Gruner & Jahr geht weiter. Nachdem RTL Deutschland dessen Magazinsparte zum Jahr 2022 übernommen hatte, gab es eine Portfolioüberprüfung. Der Fernsehkonzern teilte am Donnerstag mit, dass er die Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) dem Landwirtschaftsverlag Münster übereignet hat, der nun 100 Prozent hält. Dazu gehören Zeitschriften wie "Landlust" und "Essen & Trinken".

Gruner & Jahr hatte 2016 das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Verlag in Münster gegründet, beiden hielten je die Hälfte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Arbeitsplätze und die Standorte Münster (Hauptsitz) und Hamburg bleiben erhalten, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

In den vergangenen Wochen hatte RTL bereits die Übergabe weiterer Magazine an andere Medienhäuser bekanntgemacht. RTL trennte sich von der Wissensmarke "P.M.", dem Wirtschaftsmagazin "Business Punk" und dem Hochglanz-Magazin "Salon". RTL Deutschland will sich stärker auf seine Marken "Stern" und "Geo" konzentrieren und Synergien der Zeitschriftenseite und Bewegtbild mit TV und Streaming schaffen. RTL Deutschland und Gruner + Jahr zählen zum Portfolio des Bertelsmann-Konzerns in Gütersloh./rin/DP/zb