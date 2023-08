Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um über 18 Prozent auf rund 87,5 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBIT auch wegen eines ergebniswirksamen Sonderertrags überproportional auf 2,62 Mio. Euro (HJ 2022: 1,12 Mio. Euro) gestiegen. Bereinigt liege es mit 1,75 Mio. Euro (HJ 2022: 1,12 Mio. Euro) immer noch über dem Vorjahreswert. Neben der Steigerung der margenstarken Beratungs- und Serviceumsätze zeige sich im ersten Halbjahr ein Effekt des Kosteneinsparprogramms. Zudem habe das Management mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen die Unternehmens-Guidance bestätigt bzw. konkretisiert. Demnach werde ein Umsatz von rund 180 Mio. Euro erwartet. Das EBIT solle etwa 9,5 Mio. Euro betragen.

Nach Meinung der Analysten dürfe diese Konkretisierung zum Teil den nach dem Stichtag 30.06.2023 gemeldeten zwei Unternehmensakquisitionen zu verdanken sein. Angesichts der beiden Unternehmenserwerbe sowie der überproportionalen Ergebnisentwicklung sei die Konkretisierung der Umsatz- und Ergebnis-Guidance laut dem Analystenteam nachvollziehbar. Da die bisherige Prognose von GBC ohnehin leicht oberhalb der oberen Prognose-Bandbreite gelegen habe, müsse keine Änderung vorgenommen werden. In der Folge nehmen die Analysten lediglich eine modelltechnische Erhöhung des Kursziels auf 21,00 Euro (zuvor: 19,75 Euro) vor und erneuern das Rating "Kaufen".



