Tausend öffentliche Ladepunkte kann die Salzburg AG nun vorweisen. Und der Ausbau der Ladeinfrastruktur in dem österreichischen Bundesland geht weiter - auch in Sachen HPC-Säulen. Mit der Eröffnung des Ladestandorts in St. Johann im Pongau, südlich der Stadt Salzburg, hat die Salzburg AG ihren 1.000. Ladepunkt in Betrieb genommen. Bis Ende des Jahres sollen weitere 31 Schnellladestationen mit je 300 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...