Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der globale Marktinfrastrukturanbieter Gruppe Deutsche Börse hat den Erwerb der verbleibenden Anteile an FundsDLT angekündigt, so die Deutsche Börse AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das in Luxemburg ansässige Unternehmen betreibt eine führende, auf Distributed Ledger-Technologie (DLT) basierende Plattform, die alle Prozessschritte des Fondsvertriebs und der Fondsverarbeitung abdeckt. Die Übernahme wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 oder im ersten Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen. ...

