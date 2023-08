Die Wiener Börse punktet mit grünen Emissionen: Das Vienna ESG Segment bündelt seit Mai 2022 nachhaltige Anleihen unter besonders hohen Transparenzkriterien und konnte nun den hundertsten Green Bond verzeichnen. Mit den ersten Nachhaltigkeits- und Gender Tier 2-Anleihen der Akbank wurde die 100er Marke an Listings im Segment für ökologische nachhaltige, an internationalen Standards ausgerichteten Anleihen überschritten. Seit 2022 wurde die Anzahl der ESG-Anleihen an der Wiener Börse somit beinahe ...

