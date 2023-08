Größtes Interesse an digitalen Berufen im kreativen Bereich Mädchen sind an Digital-Jobs ähnlich interessiert wie Jungs Berlin, 03. August 2023Ob als Software-Entwicklerin, Datenschutz-Expertin oder Screen-Designer: 44 Prozent der Schülerinnen und Schüler können sich vorstellen, später in einem digitalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...