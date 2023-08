Der Luxussportwagenbauer Ferrari geht nach einem ordentlichen Lauf im vergangenen Quartal von etwas mehr Gewinn im Gesamtjahr aus als bisher. Konzernchef Benedetto Vigna rechnet nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 2,19 bis 2,22 Milliarden Euro, wie die Italiener am Mittwoch in Maranello mitteilten. Bislang standen 2,13 bis 2,18 Milliarden im Plan. Und dennoch ging die Aktie im Anschluss an die Zahlen in die Knie.Grund: Analysten hatten bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...