Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben in dieser Woche große Sorgen bezüglich der konjunkturellen Lage in Deutschland geäußert, so die Börse Stuttgart.Industriepräsident Siegfried Russwurm habe erklärt: "Deutschland befindet sich wirtschaftlich auf der Verliererstraße, insbesondere im internationalen Vergleich." Auch andere Verbandsvertreter seien besorgt. Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, habe gesagt, es bestehe ein großer Handlungsdruck, um nicht in eine tiefe Krise hineinzusteuern. Allerdings hätten die schwachen Konjunkturdaten die Hoffnung geweckt, dass nach den jüngsten Leitzinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) der Zinsgipfel bald erreicht sein könnte. ...

