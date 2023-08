Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat heute "einen kleinen Schluck aus der Pulle" genommen und die Bank Rate - diesmal "nur" - um 25 Bp angehoben, so die Analysten der Nord LB.Im Juni hätten sie noch eine deutlichere Zinsanhebung um 50Bp für notwendig erachtet. Vor allem der überraschend geringere Anstieg der Konsumentenpreise dürfte neben der Konjunktureintrübung für die BoE ausschlaggebend gewesen sein, von einer erneut massiven Anhebung der Bank Rate Abstand zu nehmen. Gleichwohl bleibe das Inflationsumfeld unerfreulich und die angestrebte Dämpfung des Preisanstiegs könne nicht als abgeschlossen bezeichnet werden. Anderseits leide die britische Wirtschaft schon jetzt unter den hohen Zinsen. Insofern müsse man mittlerweile fast schon Mitleid mit der BoE haben, die einerseits als eine der ersten Notenbanken den Kampf gegen die Inflation aufgenommen habe, nun aber andererseits am stärksten inmittenbeider Übel einer anhaltend hohen Inflation und einem deutlichen Wirtschaftsabschwung stehe! Die nächsten Daten bestimmenden weiteren Zinsweg. (03.08.2023/alc/a/a) ...

