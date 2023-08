BYD hat am Mittwoch die Auslieferungszahlen für den Juli präsentiert. Mit 262.161 Einheiten fiel das Ergebnis einmal mehr solide aus. Will der Autobauer seine ambitionierten Jahresziele erreichen, muss der Output allerdings noch einmal deutlich gesteigert werden. Langfristig sind die Aussichten jedoch weiterhin intakt.Mindestens drei Millionen Autos will BYD 2023 an seine Kunden ausliefern. Mit den Zahlen vom Juli kommen die Chinesen im laufenden Jahr bisher auf rund 1,5 Millionen verkaufte Autos. ...

