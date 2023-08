London (www.anleihencheck.de) - Am 1. August stufte Fitch Ratings die langfristige Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA+ herab, so Greg Wilensky, Head of U.S. Fixed Income bei Janus Henderson Investors.Die Herabstufung sei einige Monate, nachdem die Agentur die USA wegen des Streits um die Schuldenobergrenze im Kongress, der nur wenige Tage vor einem möglichen Zahlungsausfall beigelegt worden sei, mit einem negativen Rating versehen habe, erfolgt. Fitch habe die Herabstufung mit der "erwarteten Verschlechterung der Haushaltslage in den nächsten drei Jahren", einer Erosion der Regierungsführung und einer steigenden Gesamtverschuldung begründet. ...

