Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag moderat nachgegeben. Zwar knüpften die wichtigsten Indizes an ihre Verluste aus den vergangenen zwei Tagen an, doch von einer echten Stimmungseintrübung könne noch nicht gesprochen werden, sagte ein Börsianer. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones sank im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 35.170 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,4 Prozent auf 4.495 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,3 Prozent auf 15.328 Punkte. ...

