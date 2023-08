Wer sich die Wert-Entwicklung des Bitcoin ganz genau anschaut, der erkennt ein Muster: In gewissen Monaten ist es sehr lukrativ, in den Bitcoin und Kryptowährungen zu investieren und in manchen sollten man es bleiben lassen. Was Anleger davon lernen können. Der September ist kein guter Monat für den Bitcoin. Von 13 Jahren, die der Bitcoin an Börsen handelbar ist, waren lediglich 4 Monate September positiv, die anderen neun fielen alle negativ aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...