Das Q1 (per 30.6.) fiel für Keyence im Wesentlichen leicht unter den Erwartungen der Analysten aus. Der Umsatz wuchs um knapp 16%, während der Nettogewinn um 7% anstieg und damit 4% unter dem Analystenkonsens lag.Die äußerst stabile Nettomarge hielt sich auf dem gewohnt hohen Niveau von knapp 40%. Dennoch quittierte der Markt die Zahlen mit einem recht deutlichen Abverkauf, der zudem mit äußerst hohem Volumen erfolgte, was auf institutionelle Verkäufe hindeutet. Seit Anfang Juni verlor die Aktie trotz des starken Trends des japanischen Aktienmarktes in Euro gerechnet bereits gut 18%. Ein erstes Warnzeichen. Die enorm stabilen Margen von Keyence ...

