EQS-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

BAUER Aktiengesellschaft: Vorstand Peter Hingott berichtet auf Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022



03.08.2023 / 18:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schrobenhausen - Im Rahmen der heutigen Hauptversammlung der BAUER Aktiengesellschaft stimmten die Aktionäre bei den Tagesordnungspunkten 3 bis 6 den Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu. Mit Ausnahme eines ausgeschiedenen Mitglieds wurden die aktuell amtierenden Mitglieder des Vorstands mit großer Mehrheit entlastet. Die Hauptversammlung billigte darüber hinaus eine Satzungsänderung, die den Vorstand ermächtigt, zukünftig auch die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Vortrag von Vorstand Peter Hingott, der den rund 320 anwesenden Aktionären, Gästen und Pressevertretern unter anderem über das schwierige Geschäftsjahr 2022 und die im März 2023 abgeschlossene Kapitalerhöhung berichtete. "Nach dem Verlust im Geschäftsjahr 2022 konnten wir mit der Kapitalerhöhung unsere Bilanz und unser Eigenkapital wieder stärken", so Peter Hingott. Im Juni des laufenden Jahres hatte die BAUER AG nach Abschluss des Delisting-Erwerbsangebots der SD Thesaurus GmbH ein Delisting vom Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vollzogen. Auch auf das laufende Geschäftsjahr 2023 und die Zukunftsaussichten ging Peter Hingott in seinem Vortrag ein: "Wir sind mit einem sehr guten Auftragspolster gestartet und hatten daher ein gutes erstes Halbjahr. Auch wenn der Baubereich in Deutschland aufgrund der hohen Inflation und der Preissteigerungen zunehmend schwieriger wird und sich der Wettbewerb im Maschinenbau wieder intensiviert, läuft unser Geschäft insgesamt gut. Wir bearbeiten zahlreiche Projekte in der ganzen Welt und es gibt für uns viele weitere Chancen. Zudem zeigt sich das Geschäft im Segment Resources in nahezu allen Bereichen gut. Daher bin ich davon überzeugt, dass wir das Geschäftsjahr 2023 mit einem guten positiven Ergebnis bestreiten werden können." Darüber hinaus berichtete Peter Hingott, dass für den Vorstand der BAUER AG eine Führungspersönlichkeit mit Schwerpunkt Maschinenbau und Produktion gesucht wird. Die Abstimmungsergebnisse und die Präsentation des Vorstands sowie weitere Unterlagen zur Hauptversammlung finden Sie im Internet unter www.bauer.de im Bereich Investor Relations. Über Bauer Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2022 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.bauer.de . Folgen Sie uns auf Facebook , LinkedIn und YouTube ! Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

www.bauer.de



03.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com