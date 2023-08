Die Analysten von Raiffeisen Research belassen ihre Top Picks per Anfang August unverändert. Die Top-Picks-Liste besteht somit weiter aus: A1 Telekom Austria, Allianz, Amazon, Bank of America, Bayer, ENI, Equinor, Erste Group, Fresenius, Heineken, Infineon, Microsoft, OMV, SBO, Shell, Walt Disney, Zumtobel. Sie Analysten meinen: "Im vergangenen Monat erwiesen sich einmal mehr die Banken als Zugpferde in der Top Picks-Auswahl. Die im Juni aufgenommene Bank of America konnte satte +6,8 % und Erste Group +4,4 % zulegen. Insgesamt schätzen wir die Geschäftsaussichten des Sektors weiterhin günstig ein. Dafür sprechen die im Lichte der geldpolitischen Normalisierung höheren Zinserträge, welche sich dank anhaltend hoher Kreditqualität auch in ...

