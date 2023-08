Die DIC Corporation (TOKIO:4631) meldete heute die Entwicklung der umweltfreundlichen Tensidserie MEGAFACE EFS mit Eigenschaften, die denen von herkömmlichen Fluortensiden gleichkommen, obwohl sie keine Perfluoralkyl- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) enthält. Diese neuen Produkte sind geeignete Alternativen zu Fluortensiden und können für verschiedene Anwendungen wie Displays, Halbleiter, Automobile und Beschichtungen verwendet werden. Das Unternehmen wird die Serie unter anderem in Japan, anderen ostasiatischen Märkten, Europa und den Vereinigten Staaten vermarkten und zielt dabei auf Branchen ab, die von Elektronikmaterialien über Elektrofahrzeuge bis hin zu Batterien reichen. Ziel ist das Erreichen eines Jahresumsatzes von 5 Milliarden Yen bis zum Geschäftsjahr 2030.

Fluortenside, die in kleinen Mengen zugesetzt werden, setzen die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten herab und verbessern die Emulgierung und die Oberflächenaktivität. Somit spielen sie unter anderem in Reinigungsmitteln, Beschichtungen und Industrieprodukten eine wichtige Rolle. Allerdings hat die Besorgnis über latente Umweltrisiken im Zusammenhang mit PFAS eine Debatte über die Regulierung dieser Substanzen ausgelöst, insbesondere in Europa und den Vereinigten Staaten. Dabei wurden Forderungen nach der Entwicklung von PFAS-freien Alternativen zu Fluortensiden laut.

Daher begann DIC mit der Entwicklung eines PFAS-freien Tensids als proaktive Reaktion auf den weltweit steigenden Bedarf an nachhaltigen Alternativen zu Fluortensiden. Unter Nutzung seiner firmeneigenen Technologien und umweltfreundlicher Rohstoffe gelang es dem Unternehmen, die Produktserie MEGAFACE EFS zu entwickeln, deren Oberflächenaktivität mindestens so hoch ist wie die von herkömmlichen Fluortensiden. Obwohl die Entwicklung PFAS-freier Tenside, die in ihren Eigenschaften mit Fluortensiden konkurrieren können, als schwierige Herausforderung angesehen wurde, hat DIC dieses Ziel mit der MEGAFACE EFS-Produktreihe erreicht. Diese Produkte sind in der Lage, die Oberflächenspannung mindestens so gut wie die von Fluortensiden zu reduzieren, und gewährleisten dadurch eine hervorragende Gleichmäßigkeit der Beschichtung (Verlaufsverhalten).

Kunden, die normalerweise Fluortenside verwenden, haben die neue Serie sehr positiv bewertet. DIC wird künftig versuchen, sich eine marktführende Position zu sichern, indem das Unternehmen diese Produkte weltweit als Alternative anbieten wird, die zur Nachhaltigkeit industrieller Aktivitäten und zur Reduzierung von Umweltrisiken beitragen.

In ihrem langfristigen Managementplan "DIC Vision 2030" hat die DIC Corporation eine grundlegende Strategie für den Ausbau ihres Geschäftsbereichs Functional Products mit dem Schwerpunkt auf nachhaltigen Produkten festgelegt. Die DIC Group wird weiterhin ihre umfassende Fachkompetenz und ihre technischen Fähigkeiten im Bereich Kunstharze nutzen, um die Produktentwicklung und den Verkauf zu beschleunigen und zur Lösung sozialer Probleme beizutragen.

