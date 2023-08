DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Autoproduktion im Juli 20 Prozent über Vorjahr

In Deutschland sind im Juli mehr Autos von den Bändern gelaufen als im Vorjahr. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, wurden hierzulande 300.300 Pkw produziert, das war ein Fünftel mehr als im Juli des Vorjahres. In den ersten sieben Monaten stieg die Produktion um 31 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Sie lag damit aber immer noch 11 Prozent unter der im Vorkrisenjahr 2019.

LBBW: Bank of England wird Leitzins weiter anheben

Die Bank of England hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkt auf nun 5,25 Prozent angehoben. Und geht es nach Dirk Clench, Volkswirt bei der LBBW, war dies nicht der letzte Schritt. Die aktuelle Inflationsrate von 7,9 Prozent übertreffe das Inflationsziel der Bank of England immer noch um ein Vielfaches. Da sich die Inflation jedoch in die richtige Richtung bewege und auch die langfristigen Inflationserwartungen wieder unter Kontrolle seien, scheuten sich die Londoner Währungshüter offenbar, ihren Leitzins abermals um einen halben Prozentpunkt anzuheben.

Erdbeben-Folgen: Türkei sagt als Gastgeber für Weltnaturkonferenz COP16 ab

Die Türkei hat sich als Ausrichter für die Weltnaturkonferenz COP16 im kommenden Jahr zurückgezogen. Die türkische Regierung habe sich wegen der Folgen des schweren Erdbebens im Februar zu der Absage entschieden, meldete die zuständige Stelle der UNO. Bei der 16. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt soll es um die konkrete Umsetzung eines historischen Abkommens vom vergangenen Jahr gehen, das die Artenvielfalt der Erde vor Umweltverschmutzung, Zerstörung und der Klimakrise schützen soll.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 29. Juli zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 6.000 auf 227.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 227.000 vorhergesagt.

US-Produktivität wächst im zweiten Quartal um 3,7 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal 2023 nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 3,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Produktivitätszuwachs von 2,3 Prozent gerechnet.

Auftragseingang der US-Industrie im Juni gestiegen

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juni um 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 2,2 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,3 Prozent berichtet worden.

S&P Global: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im Juli

Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,3 von 54,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,4 vorhergesagt, der vorläufig für Juli ermittelten Wert.

Fed-Notenbanker Barkin erwartet langsameres US-Wachstum

Der Präsident der Federal Reserve von Richmond, Tom Barkin, hat erklärt, dass die USA zwar eine Rezession größtenteils aufgrund der pandemiebedingten Veränderungen in der Wirtschaft vermieden haben, aber dass sich das Wachstum wahrscheinlich aufgrund der höheren Zinssätze verlangsamen wird.

Trump kritisiert Prozess gegen ihn als beispiellosen Missbrauch der US-Justiz

Kurz vor seiner ersten Anhörung in einem Prozess wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol hat der frühere US-Präsident Donald Trump einen beispiellosen Missbrauch der Justiz für politische Zwecke beklagt. Sein Amtsnachfolger Joe Biden habe die Order ausgegeben, dass das Justizministerium ihn wegen so vieler Vergehen anklage, "wie ausgeheckt werden können", erklärte Trump am Donnerstag in seinem Online-Netzwerk Truth Social.

Saudi-Arabien drosselt Ölproduktion einen weiteren Monat lang

Saudi-Arabien verlängert die aktuelle Drosselung seiner Ölproduktion um einen weiteren Monat. Die seit Juli geltende Reduzierung der täglichen Fördermenge um eine Million Barrel werde auch im September fortgesetzt, teilte am Donnerstag das Energieministerium mit. Damit fördert Saudi-Arabien rund neun Millionen Barrel pro Tag. Ein Barrel sind 159 Liter.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/ISM-Index Service Preise Juli 56,8 (Juni: 54,1)

*US/ISM-Index Service Auftragseingang Juli 55,0 (Juni: 55,5)

*US/ISM-Index Service Beschäftigung Juli 50,7 (Juni: 53,1)

*US/ISM-Index Service Aktivität Juli 57,1 (Juni: 59,2)

*US/ISM-Index Service Juli 52,7 (Juni: 53,9)

*US/ISM-Index Service Juli PROGNOSE: 53,3

