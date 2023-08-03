The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.08.2023.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2023
.
ISIN Name
GB00BFWYSS80 BONHILL GROUP PLC LS-,01
GB00BG107324 PEMBRIDGE RES PLC LS -,01
US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01
US3154371039 FERROVIAL SE ADR EO -,20
US4448632038 HUMANIGEN INC. DL-,001
US5312294094 LIBERTY MED.A SIRIUSXM GP
US5312295083 LIBERTY MED.B SIRIUSXM GP
US5312296073 LIBERTY MED.C SIRIUSXM GP
US5312298541 LIBERTY MED.C FORMULA ONE
US5312298707 LIBERTY MED.A FORMULA ONE
US83407L2079 NOVENTIQ HOLDIN. GDR REGS
US92672L1070 VIEWRAY INC.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.08.2023
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ISIN Name
GB00BFWYSS80 BONHILL GROUP PLC LS-,01
GB00BG107324 PEMBRIDGE RES PLC LS -,01
US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01
US3154371039 FERROVIAL SE ADR EO -,20
US4448632038 HUMANIGEN INC. DL-,001
US5312294094 LIBERTY MED.A SIRIUSXM GP
US5312295083 LIBERTY MED.B SIRIUSXM GP
US5312296073 LIBERTY MED.C SIRIUSXM GP
US5312298541 LIBERTY MED.C FORMULA ONE
US5312298707 LIBERTY MED.A FORMULA ONE
US83407L2079 NOVENTIQ HOLDIN. GDR REGS
US92672L1070 VIEWRAY INC.