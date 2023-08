ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 135 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beiersdorf habe in seiner Konsumgüter-Sparte die Erwartungen mit dem aus eigener Kraft heraus gesteigerten Quartalsumsatz deutlich übertroffen, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte zudem die operativen Halbjahresgewinne des gesamten Konzerns sowie der Comsumer-Sparte und die Margen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 16:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken