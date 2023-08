Am Schwächeln waren die Börsen bereits seit ein paar Tagen, doch am Dienstag setzten die Bären dieser Entwicklung die Krone auf. Eine Abwertung der USA durch die Ratingagentur Fitch führte zu teils massiven Gewinnmitnahmen. Auch wenn sich dadurch faktisch nichts verändert hat, so geht es bei manchem Beobachter mit der Fantasie durch und die größten Pessimisten sehen schon die nächste Wirtschaftskrise kommen.Ein solche Sentiment ist der optimale Nährboden für Gewinnmitnahmen, und eben solche gab es gestern zuhauf zu sehen. Schwer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...