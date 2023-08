Die KI-App Remini hat dank Tiktok-Support einen regelrechten Hype entfacht. Neben der Anfertigung von Bewerbungsfotos sorgt ein weiteres Feature für Aufmerksamkeit. Die App will vorhersagen können, wie die Kinder der Nutzer:innen aussehen würden. Schon seit 2019 kann man mit der Remini-App Handyfotos aufhübschen. Einen wahren Hype um die lösten allerdings in den vergangenen Monaten die KI-Funktionen aus. So konnten Nutzer:innen mit dem Alterungsfilter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...