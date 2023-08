WASHINGTON (dpa-AFX) - Die erste Anhörung nach der Anklageverlesung gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump findet am 28. August statt. Richterin Moxila Upadhyaya setzte das Datum fest, wie eine dpa-Reporterin am Donnerstag aus der Sitzung des zuständigen Gerichts in Washington berichtete. Zuvor hatte Trump angesichts der schweren Vorwürfe im Zusammenhang mit Wahlbetrug und dem Sturm auf das US-Kapitol auf "nicht schuldig" plädiert./trö/DP/he