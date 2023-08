Aufwärtstrend setzt sich fort: SOMMER-RALLYE: Urlaubskasse mit Momentum-Aktie füllen! Lukrative Trading-Chance mit hohem Gewinnpotenzial!

Anzeige / Werbung

KAUF-ALARM: Schnelle Gewinn-Chance im Sommerloch nutzen! Alle Ampeln auf grün - Aufwärtstrend setzt sich ungebremst fort! Neue Produkte zünden den Umsatzturbo!

Liebe Leserinnen und Leser,

Hier braut sich gerade explosives Momentum auf und die Investoren greifen weiter kräftig zu, denn die Aktie ist bisher nur einem kleinen Kreis von unaufmerksamen Anlegern bekannt. Die Masse kommt dann wie übliche zu spät für die großen Gewinne!

Charttechnisch wurde gerade erst das 6-Monatshoch pulverisiert, so dass der Weg für weitere dynamische Zugewinne frei ist! Wir wären auch nicht überrascht, wenn die Firma zudem einige spannende News zu vermelden hätte! Es gilt also jetzt zu handeln!

Neues bahnbrechendes Produkt sorgt für weiteres zusätzliches Umsatzwachstum und lässt damit die Kasse klingeln!

"Element Nutritional Sciences" (WKN: A3CQ6E) aus dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel ist in unseren Augen ein absolutes Juwel, da es sich deutlich in sämtlichen Belangen von der Konkurrenz abhebt. Und was uns daran am besten gefällt ist, dass man noch völlig unter dem Radar fliegt.

So hat bisher auch noch kaum jemand von der beginnenden Kurs-Rallye Notiz genommen! Das sind seltene Gelegenheiten für smarte Anleger auf schnelle Trading-Gewinne!

Somit ist es auch kein Wunder, dass die operativen Umsätze der Firma seit dem letzten Jahr stark ansteigen! Nach einer längeren Konsolidierung konnte der Kurs in den letzten Wochen wieder stark zulegen. Wir sehen hier erst den Anfang einer soliden technischen Aufwärtsbewegung und gehen in den kommenden Wochen von weiter steigenden Kursen aus.

Element Nutritional Sciences (WKN: A3CQ6E) ist ein innovatives und forschungsorientiertes Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel, das sich auf die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Produkte für den globalen Markt für verpackte Konsumgüter spezialisiert hat. Das Portfolio des Unternehmens, mit Sitz in Kanada konzentriert sich maßgeblich auf Frauen und Männer ab einem Alter von etwa 40-50 Jahren.

Das Hauptprodukt von Element, Rejuvenate, ist eine firmeneigene Entwicklung, die klinisch erwiesenermaßen den Wiederaufbau, die Wiederherstellung und die Verjüngung des natürlichen Verlusts an Muskelmasse aufgrund von Alterung oder anderen medizinischen Bedingungen unterstützt.

Neuer Rejuvenate Muscle Activator sorgt für Kurs-Phantasie!

Die Produktionsversuche für Rejuvenate Muscle Activator wurden erfolgreich abgeschlossen. Das neue Produkt ging Ende 2022 online und über das etablierte Apotheken- und Lebensmitteleinzelhandelsnetz des Unternehmens in den Vereinigten Staaten in den Markt.

Quelle: Element Nutritional Science

Rejuvenate Muscle Activator ist ein trinkfertiges Getränk mit der patentierten Aminosäureformulierung von Element und führt nachweislich zu einer Muskelproteinsynthese von 57 % aufgrund der Zusammensetzung der Formulierung, die schätzungsweise 150 % höher ist als bei einem durchschnittlichen Proteinpulver auf Molkebasis. Rejuvenate Muscle Activator wird nicht nur über die bestehenden Vertriebskanäle des Unternehmens für Verbraucher auf den Markt gebracht, sondern soll auch an institutionelle Märkte wie Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen vermarktet werden. Hier besteht ein gigantischer zusätzlicher Markt, vor allem auch in Reha-Einrichtungen, um den Muskelaufbau zu unterstützen.

Der weltweite Markt für Molkenproteine wird derzeit auf 11 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2023 auf über 18 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Der Markt für funktionelle Getränke in den Vereinigten Staaten wird derzeit auf über 48 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2025 auf über 66 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Das anhaltende Wachstum auf diesen Märkten wird voraussichtlich durch die steigende Nachfrage nach Produkten angetrieben, die mit einer gesunden Ernährung und einem aktiven Lebensstil vereinbar sind.

Stuart Lowther, Chief Executive Officer, sieht enormes Potential: "Unser neuer patentierter Rejuvenate Muscle Activator ist nachweislich wirksamer als Molkenprotein und hat das Potenzial, den gesamten Molkenproteinmarkt zu verändern. Diese neue Darreichungsform unserer patentierten Rejuvenate-Formulierung macht es unseren Verbrauchern noch leichter, das Produkt zu nutzen und ihre Gesundheit zu verbessern. Die Nutzung unserer patentrechtlich geschützten Aminosäureformulierung in neuen funktionalen Getränkekategorien ist ein wichtiger Treiber unserer Wachstumsstrategie und Rejuvenate Muscle Activator wird unsere Rentabilität um 15 % bis 20 % im Vergleich zu unserem derzeitigen Portfolio an trinkfertigen Getränken steigern, das gegen Ende 2022 online und über das etablierte Apotheken- und Lebensmitteleinzelhandelsnetz des Unternehmens in den Vereinigten Staaten auf den Markt kam."

Element startet umfangreiche TV - und Onlinewerbung mit bekannten Ernährungswissenschaftler

Element Nutritional Sciences (WKN: A3CQ6E) schloss mit Dr. James LaValle einen exklusiven Zweijahresvertrag ab, um die patentierten Rejuvenate- und Promino-Produkte des Unternehmens zu vertreten. Dr. LaValle wird in Fernseh- und Digitalkampagnen auftreten, um die einzigartigen IP-gestützten Produkte des Unternehmens hervorzuheben, die klinisch erwiesenermaßen Muskelschwund verhindern, die Spannkraft verbessern und Muskeln aufbauen.

Dr. LaValle ist klinischer Pharmazeut und zertifizierter klinischer Ernährungswissenschaftler mit über 35 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wellness, Prävention und Krankheitsbewältigung. Dr. LaValle ist Autor von 19 Büchern und über 200 Artikeln, er ist über 1.000 Mal in den Medien aufgetreten, hat Unternehmen wie Proctor & Gamble und Bayer beraten und mit Sportlern von Teams wie den Toronto Maple Leafs, den New England Patriots und den Houston Astros gearbeitet. Er wurde in den Gründungsvorstand des Dietary Supplement Information Bureau berufen und war zuvor Preisträger der Auszeichnung Faculty of the Year" der American Academy of Anti-Aging Medicine.

CEO Stuart Lowther sieht enormes Potential in dieser Kooperation: "Wir haben uns für eine Partnerschaft mit Dr. LaValle entschieden, weil er über eine hervorragende Erfolgsbilanz in den Bereichen Ernährung und Stoffwechsel verfügt. Dr. LaValle kennt die weltweiten Möglichkeiten zur Verbesserung der Muskelgesundheit und ist mit den Forschungsergebnissen, die die Wirksamkeit der patentierten Aminoformulierung, die unseren Produkten Rejuvenate und Promino zugrunde liegt, belegen, bestens vertraut. Wir erwarten, dass Dr. LaValle in den nächsten zwei Jahren dazu beitragen wird, die Bekanntheit der Rejuvenate- und Promino-Produkte zu steigern und den Verbrauchern zu vermitteln, wie Element ihnen helfen kann, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen."

Wie kann Rejuvenate der betroffenen Zielgruppe helfen?

Aminosäuren sind die Hauptbausteine von Proteinen, und Proteine sind die Bausteine unseres Körpers. Mit zunehmendem Alter reagiert unser Körper anders auf Proteine in unserer Ernährung und darauf, wie sich unsere Muskeln wieder aufbauen und reparieren. Rejuvenate ist eine einzigartige Mischung aus allen 9 essentiellen Aminosäuren, die es dem Körper ermöglicht, die Proteinaufnahme und damit die Muskelgesundheit drastisch zu verbessern!

Klinisch erprobt verbessert sich das Wohlbefinden der Nutzer

Nach dem 40. Lebensjahr beginnen unsere Muskeln schneller abzubauen, als sie wieder aufgebaut werden können. Der degenerative Muskelschwund - bekannt als Sarkopenie - beeinträchtigt Kraft und Beweglichkeit im Alter. Es ist klinisch erwiesen, dass Rejuvenate die Fähigkeit des Körpers, verlorene Muskeln wieder aufzubauen und zu reparieren, im Ruhezustand um 57 % steigert.

Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich die Fähigkeit unserer Muskeln, sich wieder aufzubauen und zu reparieren. Ab dem 40. Lebensjahr verliert man im Schnitt 1-3 % unserer Muskelmasse pro Jahr. Dieser Muskelschwund kann sich mit zunehmendem Alter auf Kraft und Mobilität auswirken. Sarkopenie ist für die Muskelgesundheit, was Osteoporose für die Knochengesundheit ist. Es gibt viele Ursachen für Sarkopenie, aber zu den häufigsten gehören ein Rückgang der Nervenzellen, eine verminderte Fähigkeit, Eiweiß in Energie umzuwandeln, oder eine unzureichende tägliche Kalorien- oder Eiweißzufuhr.

Quelle: Element Nutritional Science

Die patentierte Mischung wurde in 17 Jahren und 25 veröffentlichten klinischen Studien erforscht und entwickelt. Die wissenschaftlich geprüfte Formel von Rejuvenate Muscle Health ist anders als jedes andere Produkt auf dem Markt! Man könnte so sogar sagen, es ist der Konkurrenz in allen Belangen weit überlegen, wie man auch sehr schön der Grafik entnehmen kann.

Rejuvenate ist eine firmeneigene Mischung aus allen 9 essentiellen Aminosäuren, die den Wiederaufbau von Muskeln unterstützt und Muskelabbau verhindert. Es wurde klinisch untersucht und erforscht, um seine Wirkung bei der Umkehrung von Muskelverlusten zu optimieren, die durch Alterung oder Inaktivität aufgrund von Krankheiten oder Operationen verursacht werden.

Mega-Markt: Einstieg in den US-Lebensmittelbereich schiebt Wachstum an

Die Wachstumsstrategie von Element für den Einzelhandel schreitet weiterhin zügig voran. Das Unternehmen wird in naher Zukunft in den US-amerikanischen Lebensmitteleinzelhandel einsteigen. Bereits jetzt hat es einen ersten Auftrag von der Woodland Group erhalten, nachdem Element vor kurzem eine Listung für Rejuvenate beim drittgrößten Lebensmittelhändler der USA erhalten hat. Da Rejuvenate in den beiden größten Apotheken der USA, CVS und Walgreens bereits erhältlich ist und vor kurzem bei Sam's Club gelistet wurde, ist der Lebensmittelkanal eine natürliche Erweiterung der Einzelhandelsvertriebsstrategie des Unternehmens.

Quelle: Element Nutritional Science

Dieser Einstieg birgt abermals einen extremen Wachstumsschub des Unternehmens. Wir sind uns sicher die Woodland Gruppe wird nicht die letzte große Kette sein, die die Produkte ins Sortiment aufnehmen werden. Doch nicht nur im stationären Handel gibt es bedeutende Entwicklungen, auch im Online Handel will Element in Zukunft ein neues Kapital aufschlagen.

Mustererkennung zur Beschleunigung der Amazon Verkäufe

Erst Ende Februar gab Element eine Vereinbarung mit dem führenden "E-Commerce-Beschleuniger" Pattern Inc. bekannt, um den weltweiten Online-Verkauf über die Amazon-Plattform deutlich zu beschleunigen. Die Vereinbarung umfasst sowohl das Flaggschiff des Unternehmens, die Muskelgesundheitsmarke Rejuvenate, als auch die Sporternährungsproduktlinie Promino, die unter der Produktlinie JAKTRX Performance Supplement geführt wird.

Pattern ist eine internationale Markenbeschleunigungsplattform, die sich auf den Amazon-Marktplatz konzentriert und im Jahr 2021 einen Umsatz von über 800 Millionen US-Dollar erzielt hat. Pattern hat eine firmeneigene Vorhersagesoftware entwickelt, die künstliche Intelligenz nutzt, um die E-Commerce-Strategie voranzutreiben. Darüber hinaus bietet Pattern eine ganze Reihe von Wachstumsdienstleistungen für Einzelhändler und Verbrauchermarken an. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Pattern die gesamte Palette des Produktportfolios von Element auf Amazon.com sowie die internationalen Märkte in Europa, Asien, Lateinamerika und Australien betreuen und unterstützen.

Stuart Lowther ist von diesem Deal sehr überzeugt: "Wir befinden uns in einer aufregenden Wachstumsphase, nachdem wir vor kurzem unsere Exklusivrechte für Nordamerika für den Sporternährungsmarkt und Pläne zur Entwicklung einer Sporternährungsproduktlinie namens Promino bekannt gegeben haben. Als einer der drei größten privaten Verkäufer auf Amazon in den USA verfügt Pattern über eine etablierte Präsenz im E-Commerce-Bereich, und wir glauben, dass diese Partnerschaft ein wichtiger Katalysator sein wird, um unser Wachstum bei den Handelspartnern zu beschleunigen und unsere klinisch erprobten, innovativen Produkte mehr Kunden auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Auf Grund dieser Vereinbarung konnten die Umsätze auf Amazon im Vergleich zum Vorjahr um über 75% gesteigert werden!

Produktinnovation führt in den Sporternährungsmarkt

Hier winkt nochmals ein zusätzlicher Umsatzboost. Denn Element gab erst kürzlich bekannt, dass seine branchenführenden JAKTRX-Produkte zur Leistungsergänzung sowie seine neue patentierte Promino-Produktlinie für Sporternährung jetzt für Kunden in den gesamten Vereinigten Staaten auf der E-Commerce-Plattform des Unternehmens, www.JAKTRX.com, erhältlich sind. Lieferungen von JAKTRX und Promino an Pattern werden ebenfalls in den kommenden Wochen erwartet.

Quelle: Element Nutritional Science

Der nordamerikanische Sporternährungsmarkt wird Schätzungen zufolge jährlich um 7,8 % wachsen und bis 2026 über 20 Milliarden US-Dollar erreichen. Die JAKTRX-Protein-Nahrungsergänzungsprodukte von Element, darunter die Molkenproteinprodukte der JAKTRX Pro Recovery-Reihe und die Promino-Produktreihe, sind in diesem wachsenden Markt gut positioniert, da sie die patentierte und geschützte Aminosäureformulierung des Unternehmens nutzen, die nachweislich eine überragende Wirkung auf die Erhaltung der Muskelgesundheit, die Steigerung der Kraft, die Beschleunigung der Erholung und die Verhinderung von Muskelabbau hat.

Fazit: Das starke Umsatzwachstum ist erst der Anfang…

Die Firma Element Nutritional Sciences (WKN: A3CQ6E) konzentriert sich auf den Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, wobei man sich hier vor allem auf die Zielgruppe der Frauen und Männer ab 40-50 Jahren spezialisiert hat.

Das Unternehmen verfügt über das erste weltweite Patent für seine "Muskelgesundheitsprodukte", welches erst kürzlich zugeteilt wurde. Die Herstellungsformel wurde in klinischen Studien über Jahre hinweg erforscht.

Dieser "patentierte" Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten lässt die Umsätze bereits in Millionenhöhe explodieren. Seit Ende 2022 steht das neue Produkt, der Muscle Activator, am Start. Davon erwarten wir nochmals einen deutliches Umsatzplus in der Planung, da dieses Produkt vor allem auch im klinischen Bereich eingesetzt werden kann.

Neben dem Branchenprimus Walgreens und CVS ist nun auch der Einstieg in den US-Lebensmittel-Einzelhandel gelungen, eine große Order der drittgrößten Einzelhandelskette in den USA ist bereits erfolgt. Zudem plant das Unternehmen den Einstieg über eine zweite Produktlinie in den Profisport und in den Multi-Milliarden-Sporternährungsmarkt. Auch diese Produkte sind auf Basis der patentierten und geschützten Aminosäureformulierung aufgebaut.

Nun ist es an der Zeit, dass auch Sie aktiv werden. Die längere Konsolidierung ist abgeschlossen und die Aktie schwenkte bereits in einen schönen Aufwärtstrend ein. Dieser Schwung wird sich unserer Meinung noch weitere verstärken, denn sowohl technisch sind alle Ampeln auf grün, aber vor allem auch operativ geht es mit voller Kraft voran!

Die aktuelle Firmen-Bewertung hinkt der sehr guten Geschäftsentwicklung noch deutlich hinterher. Eine seltene Chance, die man nicht verstreichen lassen sollte! Die Zeit wieder auf die Element-Aktie zu setzten könnte gerade nicht besser sein…

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Für die Berichterstattung über das das in diesem WERBE-ARTIKEL besprochene Unternehmen Element Nutritional Sciences (WKN: A3CQ6E) wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser / Redakteur / Auftraggeber / Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses WERBE-ARTIKELS im besprochene Unternehmen Element Nutritional Sciences (WKN: A3CQ6E) Aktien, Optionen oder Warrants der Firma und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

