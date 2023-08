Die International Energy Agency geht in einem ihrer Reports davon aus, dass bis 2030 50 neue Lithiumminen, 60 neue Nickelminen und 17 neue Kobaltminen in Betrieb gehen müssen, um die globalen CO2-Ziele zu erreichen.

Die E-Auto-Branche ist mittlerweile etabliert, was beinahe täglich neu eröffnende Fertigungsstätten sowie Zulieferbetriebe in Form von kleineren Anlagen bis hin zu den so genannten "Gigafactories" eindrucksvoll beweisen. Mindestens ebenso beeindruckend entwickelten sich die weltweiten Stückzahlen an neu zugelassenen, elektrisch angetriebenen Fahrzeugen (Autos), die sich von 2012 bis 2022 fast verhundertfachten. Wurden 2012 lediglich rund 125.000 reine Elektrofahrzeuge sowie Hybride weltweit zugelassen, so waren es 2022 beinahe 11 Millionen Einheiten. Bis ins Jahr 2025 werden sich die E-Auto-Zulassungen nochmals verdoppeln, auf mindestens 23 Millionen Einheiten pro Jahr, wie Branchenkenner vorrechnen. Parallel dazu steigen die Kapazitäten der benötigten Akkus immer weiter und schneller, von rund 46 KWh in 2022 auf etwa 54 KWh in 2025.

Die große Frage, die sich dabei stellt, lautet: Kann die Elektro(auto)revolution in diesem Tempo weitergehen? Denn schon jetzt herrscht bei mehreren, für die Akkus benötigten Metallen, ein Angebotsdefizit vor. Wie etwa bei Lithium, wo 2021 436.000 metrische Tonnen gefördert wurden, die Nachfrage aber bei 465.000 Tonnen lag. Ähnlich sieht es auch bei anderen wichtigen Batteriemetallen wie Nickel und Kobalt, aber auch bei Kupfer und Zinn aus, die beide zwar nicht oder nur in geringem Maße Einzug in Akkus finden, dafür aber für die Verbindung des Akkus mit vielen einzelnen elektronischen Komponenten in Fahrzeugen und anderen Speichermedien liefern.

Die Preise für diese Metalle sind daher zwischenzeitlich bereits eklatant in die Höhe geschossen. Allen voran Lithium erfuhr einen immensen Preisschub. Lithium und Nickel sind daher aktuell auch die beiden Metalle, bei denen die Bergbauindustrie weit davon entfernt ist, die kommenden Nachfragemengen stemmen zu können. Dies wurde umso deutlicher, als Tesla-Chef Elon Musk 2020 entsprechende Bergbauunternehmen regelrecht anflehte, neue Nickelminen zu entwickeln.

Für Investoren bietet sich daher gerade jetzt eine exzellente Einstiegschance in die Welt der Batteriemetalle.

So etwa bei Alpha Lithium, einer kanadischen Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Lithium-Projekten in Argentinien spezialisiert hat. Dabei konnte man sich im südamerikanischen Lithium-Dreieck, einer Gegend mit sehr vielen, hochkarätigen Lithium-Vorkommen im Grenzbereich der drei Länder Argentinien, Chile und Bolivien zwei Weltklasse-Projekte sichern. Diese sind bereits weit entwickelt und von mehreren Major-Lithium-Minen umgeben. Aktuell besteht ein Übernahmeangebot, welches vom Alpha-Management allerdings als zu gering abgelehnt wurde.

Canada Nickel ist ein kanadisches Bergbauentwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, das eines der weltweit größten Nickelvorkommen in einem etablierten Bergbaulager beherbergt und an die bestehende Infrastruktur nördlich von Timmins, Ontario, Kanada, angrenzt, spezialisiert hat. Eine erste Wirtschaftlichkeitseinschätzung zeigte zuletzt robuste Zahlen auf. Die Gesellschaft arbeitet hart an der Etablierung eines neuen Nickeldistrikts und an einem Net-Zero-CO2-Fußabdruck. Zuletzt konnte man auch auf mehreren anderen Projektgebieten ganz in der Nähe größere Nickel-Fußabdrücke nachweisen.

Century Lithium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Förderung von Lithium in den USA spezialisiert hat. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung seines zu 100% unternehmenseigenen Lithium-Projekts Clayton Valley in Nevada. Das Unternehmen konnte auf seinem Projektgelände, welches an mehrere weitere fortgeschrittene Lithiumprojekte grenzt, eine Weltklasse-Ressource aus lithiumhaltigem Tonstein in der Nähe von Albemarles Silver Peak Mine, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, vermelden. Eine 2021 verbesserte Vormachbarkeitsstudie bescheinigte dem Projekt eine exzellente Wirtschaftlichkeit. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit Hilfe einer eigenen Pilot-Anlage an der Optimierung des Verarbeitungsprozesses, was zur Herstellung von Batterie-fähigem Lithiumcarbonat führte. Eine Machbarkeitsstudie soll in Kürze fertiggestellt werden.

First Tin ist eine britische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Zinn-Projekten in Australien und Deutschland spezialisiert hat. Aktuell befindet sich das Unternehmen in einer Phase, wo es für beide Projekte jeweils eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat. Frühere Wirtschaftlichkeitsstudien bescheinigten beiden Projekten bereits eine exzellente Wirtschaftlichkeit.

Gama Explorations ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Batteriemetall-Projekten in Kanada spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Exploration, den Erwerb und die Erschließung von unerschlossenen Basismetallprojekten mit beträchtlichem Aufwärtspotenzial einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Gama Explorations konzentriert sich derzeit auf sein Lithium-Projekt Muskox in den Northwest Territories, das Kupfer-Molybdän-Projekt Big Onion in British Columbia und das Nickelprojekt Tyee in Quebec.

ION Energy ist eine kanadisch-mongolische Bergbau-Entwicklungsgesellschaft, die sich auf die aggressive Entwicklung von Lithium-Sole-Projekten spezialisiert hat. Das Management weist eine hohe Erfahrung mit Rohstoff-Projekten in der Mongolei auf, weswegen ION Energys Flaggschiffprojekte auch in der Mongolei liegen. Erste Bohrungen bestätigten das Vorhandensein von signifikanten Lithium-Sole-Vorkommen. Kürzlich erwarb man zudem das aussichtsreiche Lithiumprojekt Bliss Lake in den kanadischen Northwest Territorien.

US Critical Metals ist eine kanadische Bergbau-Explorations- und -Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Lithium-, Kobalt- und Seltenerden-Projekten in den USA spezialisiert hat. Dort konnte man sich ein Portfolio von drei potenziell hochkarätigen Projekten zusammenstellen, welche die für die USA kritischen Metalle Lithium- und Kobalt sowie Seltene Erden beherbergen. Alle Metalle bzw. Elemente zeichnen sich durch ein erhebliches prognostiziertes Nachfragewachstum und ein unzureichendes Angebot aus und sind überaus wichtig für kritische Anwendungen für US-Interessen einschließlich Elektrifizierung und nationaler Sicherheit.

